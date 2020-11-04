Полковник Хафиз Агаев жив и продолжает службу - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянами распространена еще одна ложь - о гибели полковника азербайджанской армии Хафиза Агаева.

Как сказали в ответ на запрос Trend в среду в минобороны Азербайджана, полковник Хафиз Агаев жив и продолжает службу.

Отметим, что ранее армяне распространили информацию о том, что якобы четыре дня назад автомобиль, в котором находился Хафиз Агаев, подорвался на мине.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)