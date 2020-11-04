Путин заявил, что Россия делает все для завершения конфликта на Южном Кавказе

БАКУ/Trend/ - Президент РФ Владимир Путин заверил, что российская сторона делает и будет делать все от нее зависящее для завершения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями религиозных объединений, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, и используют против друг друга оружие", - сказал он.