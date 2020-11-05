Украина еще раз подтвердила поддержку территориальной целостности Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Украины еще раз заявило о своей позиции относительно поддержки территориальной целостности Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Это отмечается в ответном письме внешнеполитического ведомства Украины генеральному секретарю функционирующей в стране Рады азербайджанцев Украины Джалалу Гусейнову.

В письме говорится, что 27 сентября – в день обострения ситуации в Нагорном Карабахе, МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с эскалацией противостояния между Азербайджаном и Арменией и призвал стороны вернуться к мирным переговорам. А на онлайн брифинге от 30 сентября министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что "поддержка территориальной целостности государств является краеугольным камнем внешней политики Украины".

До внимания наших соотечественников еще раз было доведено, что позиция Украины относительно поддержки территориальной целостности Азербайджана остается неизменной: "Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках его границ, признанных на международном уровне".