На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО)

Нагорно-карабахский конфликт 5 ноября 2020 14:09 (UTC+04:00)
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По инициативе Aзербайджано-американской культурной ассоциации и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, на центральных дорогах города Майами американского штата Флорида вывешены плакаты с изображением флага Азербайджана, карабахских скакунов и лозунгов “Karabakh is Azerbaijan!”, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

По словам председателя ассоциации Тохвы Эминовой, плакаты вывешены на территориях компактного проживания армян – перед международным аэропортом “Fort Lauderdale” и в центральной части, на пересечении дорог, ведущих в другие штаты США. Oна сказала, что эти места выбраны не случайно, цель заключается в том, чтобы как можно больше людей увидели плакаты и лозунг “Karabakh is Azerbaijan!”. Руководитель ассоциации сообщила, что эта традиция будет продолжена и в других штатах США.

Tохва Эминова также добавила, что азербайджанцы, проживающие в США, сплотились в единый кулак против захватнической и террористической политики Армении.

Отметим, что дизайн плакатов принадлежит нашей соотечественнице Джамиле Джавадовой, проживающей в США, и жителю Баку, дизайнеру Эмину Рзаеву.

На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Image
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Image
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Image
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Image
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Image
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Image
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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