Подразделения Азербайджанской Армии нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка ВС Армении

БАКУ /Trend/ - В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделения Азербайджанской Армии нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в результате ударов среди личного состава противника имеются убитые и раненые.

Огневым ударом было взорвано большое количество боеприпасов и полностью выведены из строя артиллерийские установки противника.