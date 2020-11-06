Трюдо и Макрон обсудили нагорно-карабахский конфликт

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе телефонной беседы лидеры обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта. Кроме того, Трюдо и Макрон затронули тему пандемии коронавируса и обсудили канадско-французские отношения.