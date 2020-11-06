В результате интенсивного обстрела армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана пришли в непригодность более 3000 частных домов

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября по 6 ноября в результате военных провокаций Армении погибли 92, получили ранения 404 мирных жителя Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Помимо этого, вследствие интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела, осуществляемого ВС Армении, в непригодность пришли 3 064 частных дома, 100 многоэтажных зданий и 504 гражданских объекта Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)