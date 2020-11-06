Распространены кадры городов и сел Азербайджана, разрушенных Арменией (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространены новые кадры городов и сел Азербайджана, разрушенных Арменией.
Trend представляет кадры из села Амирханлы Зангиланского района.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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