Путин обсудил с СБ РФ ситуацию вокруг Карабаха

БАКУ/Trend/ - Актуальное положение дел в плане борьбы с пандемией коронавируса в регионах РФ, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России. Об оперативном совещании сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Trend ссылкой на ТАСС.

"Продолжился обмен мнениями по ситуации вокруг Карабаха, а также усилиям по урегулированию", - сказал он.