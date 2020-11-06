Посол Азербайджана в Швейцарии рассказала об агрессии Армении против Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Ханым Ибрагимова дала обширное интервью журналу, который издается совместно с одной из самых читаемых и респектабельных со стороны швейцарских политиков газете “Tages Anzeiger”, об агрессии Армении против Азербайджана и незаконной эксплуатации золотых месторождений.

По словам посла, выявлены компании и физические лица, официально зарегистрированные в Швейцарской Конфедерации, которые занимались незаконной деятельностью в ныне освобожденном Зангиланском районе.

"В частности, владелец компании “Goldstar” и “Frank Muller” родом из Армении Вартен Сирмагес занимался незаконной предпринимательской деятельностью на месторождениях цветных металлов", -сказала Ибрагимова.

«Эти факты незаконной эксплуатации золотых месторождений указываются в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики. Как говорится в заявлении, физические и юридические лица, незаконно действовавшие на всех оккупированных и ныне освобожденных территориях, будут привлечены к ответственности в соответствии с национальным и международным правом», - сказала она.

Далее посол подчеркнула, что в других городах и поселках, удаленных от линии фронта, в том числе в Гяндже и Барде, армянские оккупационные силы совершили военные преступления против мирного населения, ранив и убив многих мирных жителей, нарушив, тем самым, режим гуманитарного прекращение огня.

Ибрагимова подчеркнула, что Согласно Женевской конвенции и другим нормам международного гуманитарного права, нападение на мирных жителей и города является преступлением международного значения, отметив, что вооруженные силы Армении неоднократно наносили ущерб гражданской инфраструктуре тяжелыми артиллерийскими обстрелами Агджабадинского, Бардинского, Геранбойского и Тертерского районов.

(Редактор: Наталья Кочнева)