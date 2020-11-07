Грязная провокация армян в Эстонии - неизвестный положил свиные головы к исламскому центру

БАКУ/Trend/ - 25 октября 2020 года неизвестный мужчина в маске положил свиные головы к Исламскому центру в Таллине, а также у посольств Азербайджана и Турции, сообщает Trend со ссылкой на эстонские СМИ.

Обо всех трех случаях было сообщено в полицию.

Неизвестный был зафиксирован камерами наблюдения Исламского центра. По словам очевидцев, мужчина на русском сказал: «это подарок Мухаммеду», он был предположительно эстонцем, так как говорил с акцентом.

Принимая во внимание время совершения этого оскорбительного для всех мусульман действия, можно сделать вывод, что это - не просто хулиганская выходка религиозного радикала-одиночки, а хорошо спланированная провокация с целью разжигания межрелигиозной и межнациональной розни. По неофициальной информации, этот позорный акт был совершен эстонцем, отличающимся религиозным радикализмом, в ответ «на плохое отношение мусульман к христианам» и «действия Азербайджана против Армении в Нагорном Карабахе».

Налицо явная провокация против Азербайджана со стороны Армении, стремящейся нанести урон хорошим отношениям Азербайджана с прибалтийскими республиками. Учитывая какую «бурную» работу в этом направлении ведет посол Армении Тигран Мкртчян в Литве, Латвии и Эстонии, в этом позорном акте чувствуется почерк армянских спецслужб. С уверенностью можно сказать, что эстонец, совершивший эту провокацию, был ранее завербован армянскими спецслужбами и является их агентом. Поэтому было бы хорошо, если бы эстонские компетентные органы обратили пристальное внимание на подрывную деятельность посла Мкртчяна.

(Редактор: Наталья Кочнева)