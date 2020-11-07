Aзербайджанская и турецкая диаспоры призвали норвежские медиа к корректности

БАКУ/Trend/ - В самой влиятельной норвежской газете и новостном портале "Aftenposten" опубликована статья под заголовком “Информация норвежских СМИ в связи с Нагорным Карабахом – неполная и поверхностная".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

В статье, написанной председателем функционирующего в Норвегии «Дома Азербайджана в Осло», координатором Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Норвегии Рамилем Алиевым совместно с председателем генеральной организации Турецкой ассоциации в Норвегии Хадиджей Люк, подробно говорится об истории нагорно-карабахского конфликта и событиях, произошедших после нападения 27 сентября армянской армии на Азербайджан.

Авторы отмечают, что, хотя норвежские СМИ играют существенную роль в освещении конфликта, тем не менее, как и прежде, ощущается необходимость в повышении уровня информированности: "Мы видим, что проармянские источники используются больше остальных. К тому же наблюдается тенденция к меньшей критике армянских притязаний".

В статье подвергается критике то, что на основании заявлений Армении совершенно неуместно склоняют Турцию, решительно осуждающую оккупацию азербайджанских земель, привлекается внимание к тому, что не спрашивают с покровителей, поддерживающих армянскую оккупацию, не пишут о том, что на стороне Армении воюет ПКК, признанная Европейским Союзом и НАТО террористической организацией.

Авторы призвали правительство Норвегии оказать политическое давление на официальный Ереван и потребовать исполнения 4 резолюций ООН для достижения справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Следует оказать на руководство и сторонников Армении еще большее политическое давление для прекращения оккупации и обстрела армянами гражданских целей, возвращения азербайджанских беженцев к родным очагам. Норвегия, как член Совета Безопасности ООН, обладает авторитетным голосом. Важно, чтобы Норвегия, как мирная нация, использовала свой голос, потребовала выполнения резолюций ООН для достижения устойчивого и справедливого мира для всех сторон. Это нужно и для доверия к ООН, как к миротворческой организации".

Более подробно со статьей можно ознакомиться на следующем линке:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JJJMa4/norske-mediers-dekning-av-nagorno-karabakh-er-mangelfull-og-overfladis

(Реактор: Наталья Кочнева)