Путин обсудил с Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе телефонной беседы лидеры обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, Путин и Макрон в ходе разговора подчеркнули решимость в борьбе с терроризмом. "В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях", - говорится в сообщении Кремля.