Освобождение города Шуша от армянской оккупации означает обеспечение безопасности всего региона Южного Кавказа - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - ЕС и США должны официально поздравить правительство Азербайджана с освобождением Шуши.

Об этом сказал Trend в воскресенье американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

«Необходимо обеспечить с различных международных политических платформ всю поддержку Азербайджану. Члены Европейского союза и Вашингтон должны официально поздравить правительство Азербайджана с освобождением исторического города Шуша, шедевра мировой и азербайджанской культуры, колыбели исламской культуры и азербайджанской архитектуры», - сказал Тейс.

Как отметил американский эксперт, мир, по его убеждению, должен знать, что факт освобождения героической армией Азербайджана суверенных территорий страны от фашистской армии Армении и от армянского террора означает обеспечение безопасности всего региона Южного Кавказа.

«Страны мира должны объединиться, чтобы поддержать Вооруженные силы Азербайджана в их законной и героической борьбе за освобождение всех оккупированных территорий страны. Я очень рад и счастлив узнать об освобождении Шуши - великого и чудесного города Азербайджана, исторического, древнего центра азербайджанской культуры. Нагорный Карабах - это Азербайджан», - добавил он.