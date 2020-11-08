Президент Ильхам Алиев: Непобедимая армия – это Азербайджанская армия! Она демонстрирует это на поле боя

БАКУ/ Trend/ - Наше победное шествие продолжается. Еще остаются оккупированные земли, еще идут бои. Если руководство Армении не ответит на мои требования, то мы пойдем до конца. Никто не сможет остановить нас. В мире нет такой силы, которая бы могла остановить нас. Армения уже признала свое горькое поражение, причем унижая себя и оскорбляя свой народ. Сегодня руководство Армении просит помощи у стран мира, просит военную помощь, оружие, технику. Где же твоя непобедимая армия? Мы уничтожили ее.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Непобедимая армия – это Азербайджанская армия! Она демонстрирует это на поле боя, в одиночку гонит врага со своих земель. В течение тридцати лет туда были вложены миллиарды долларов, созданы укрепления, построены инженерные сооружения. Но мы разрушили все это – за счет морального духа, силы и единства!

Еще раз хочу сказать, что наше победное шествие продолжается. Вражеские силы должны быть выведены со всех оккупированных земель. Это – наше требование. Этого требуют международные нормы и принципы, постановления и резолюции международных организаций», - сказал глава государства.