Поздравляю Азербайджан с освобождением города Шуша - Эрдоган (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Поздравляю Азербайджан по случаю освобождения города Шуша, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что Азербайджан терпел 30 лет и в конце сам добивается освобождения своих территорий.

«Турция всегда была рядом с Азербайджаном и будет поддерживать братскую рксапублику», - сказал он.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша.

"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!" - сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.