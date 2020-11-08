Армия Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым - гарант стабильности в Нагорном Карабахе – администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - Армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - гарант стабильности в Нагорном Карабахе. Об этом сказали Trend в администрации президента Турции.

Как отметили в администрации, Турция поздравляет азербайджанский народ с освобождением города Шуша.

« Для нас, как и для Азербайджана, освобождение города Шуша праздник», - сказали в администрации президента Турции.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша.

"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!", - сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.