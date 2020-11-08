Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи поздравил азербайджанский народ с освобождением города Шуша
БАКУ /Trend/ - Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи поздравил азербайджанский народ с освобождением города Шуша от армянской оккупации, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Twitter Хайи.
“Поздравляю азербайджанский народ с освобождением его исконного исторического города Шуша», - написал Хайи.
Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша.
"С чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ! Сердечно поздравляю всех шушинцев!" - сказал Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.
Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи поздравил азербайджанский народ с освобождением города Шуша
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Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи поздравил азербайджанский народ с освобождением города Шуша
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