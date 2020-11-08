Восстановление контроля над Шушой – стратегический перелом войны, армянская армия дальше не имеет никаких перспектив -Игорь Коротченко

Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 2020 16:52 (UTC+04:00)
Восстановление контроля над Шушой – стратегический перелом войны, армянская армия дальше не имеет никаких перспектив -Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Взятие под контроль города Шуша – переломный момент в нынешней военной компании в Нагорном Карабахе. Шуша имеет исключительно важное как стратегическое, так и символическое значение. Об этом в воскресенье сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

"Бои были крайне упорными, азербайджанское военное командование применило здесь разумную тактику, суть которой - минимизировать свои потери, и решить задачу установления контроля Азербайджана над Шушой.

Безусловно, в данном случае, складывающийся дальнейший ход событий делает просто бесперспективным дальнейшее сопротивление азербайджанской армии. Полное восстановление территориальной целостности Азербайджана - это уже свершившийся факт, просто вопрос, сколько он займет времени", - отметил Коротченко.

По мнению эксперта, Армения не будет садиться за стол переговоров с Баку для того, чтобы подписать политические условия и взять на себя юридическое обязательство вывода оккупационных сил с территории Нагорного Карабаха, ведь это будет означать признание капитуляции и иметь крайне негативные последствия для самого Пашиняна и его окружения.

Говоря о том, что в ряде крупных армянских Telegram-каналах появились призывы о том, что "сомневающиеся в победе Еревана - пособники врага", Коротченко называет это терминологией времен Третьего рейха.

"Сейчас все усилия армянской пропаганды направлены на то, чтобы не дать возможность распространению правды среди граждан Армении. В данном случае идет самозомбирование – они убеждают сами себя в том, что ничего не произошло, и Шуша по-прежнему под армянским контролем. Думаю, пелена спадет в ближайшие дни, и для армянского общества станет очевидным, что произошло. Это запустит и определенные политические изменения в самом Ереване. Пашинян, как политик, как верховный главнокомандующий, несет всю полноту ответственности за то, что происходит с армянской армией в Нагорном Карабахе", - сказал эксперт, добавив, что Никол Пашинян с политической точки зрения сделал все, чтобы эта война стала реальностью.

Коротченко подчеркнул, что вместо того, чтобы укреплять вооруженные силы Армении, Пашинян был занят интригами, борьбой за власть, устранением политических оппонентов: "Никол Пашинян в военном отношении не готовил страну к войне. И эти счета ему будут предъявлены, он будет нести политическую, и, возможно, уголовную ответственность по законодательству Армении. Поскольку то, что происходит – это исключительно его личная ответственность, за это все он должен будет отвечать, в том числе и за военное поражение Армении в Нагорном Карабахе".

Эксперт добавил, что Азербайджан и дальше будет последовательно, методично, планомерно осуществлять наступление. Будут новые сообщения о переходе оставшихся еще городов, населенных пунктов под контроль Азербайджана: "Это уже неизбежно, потому что стратегический перелом в войне произошел, армянская армия дальше не имеет никаких перспектив. Либо она уйдет, либо в ходе боевых действий будет полностью уничтожена азербайджанской армией".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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