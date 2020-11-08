Пакистан поддерживает руководство Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Пакистан поддерживает отважных людей и руководство Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта, сказал Trend лидер организации «Молодежь Пакистана» Кайзер Наваб.

Наваб поздравил братскую страну Азербайджан с освобождением города Шуша от незаконной оккупации Армении спустя почти три десятилетия.

Он сказал, что Пакистан поддерживает храбрый народ и руководство Азербайджана, и что Азербайджан занимает законную позицию по карабахскому конфликту.

«Отважная армия Азербайджана борется за выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и обеспечение освобождения страны от армянской агрессии и оккупации. Победа Азербайджана - это победа Пакистана и всех тех стран, чьи ценности основаны на уважении международного права", - сказал Наваб.

Кайзер Наваб добавил, что Армении пора добровольно вывести с оккупированных территорий свою армию и прекратить незаконную оккупацию.

«Позорное и жестокое лицо Армении уже было показано миру. Я поздравляю Азербайджан с Государственным Днем флага. Мы молимся, чтобы азербайджанский флаг был поднят во всех оккупированных на данный момент территориях страны», - сказал он.