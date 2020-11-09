В результате армянского артобстрела Агдама ранен еще один человек

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 8 ноября вражеские вооруженные силы подвергли обстрелу с различных направлений Агдамский район из тяжелой артиллерии.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, около 20:00 в результате попадания снаряда на территорию села Орта Гервенд Агдамского района пострадал Бадалов Мухтар Али оглу, 1967 года рождения.

В настоящее время сотрудники прокуратуры в сложившейся ситуации проводят все возможные следственные мероприятия.