В результате армянского артобстрела Агдама ранен еще один человек

Нагорно-карабахский конфликт 9 ноября 2020 00:16 (UTC+04:00)
В результате армянского артобстрела Агдама ранен еще один человек

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 8 ноября вражеские вооруженные силы подвергли обстрелу с различных направлений Агдамский район из тяжелой артиллерии.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, около 20:00 в результате попадания снаряда на территорию села Орта Гервенд Агдамского района пострадал Бадалов Мухтар Али оглу, 1967 года рождения.

В настоящее время сотрудники прокуратуры в сложившейся ситуации проводят все возможные следственные мероприятия.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Казахстанские ученые разработали комплекс средств для борьбы с моракселлёзом КРС
Казахстанские ученые разработали комплекс средств для борьбы с моракселлёзом КРС
Реализация новых инвестиционных проектов продолжается в Акмолинской области Казахстана
Реализация новых инвестиционных проектов продолжается в Акмолинской области Казахстана
AİX участвует в развитии сегмента горнорудных компаний Казахстана
AİX участвует в развитии сегмента горнорудных компаний Казахстана
Loading Bars
Лента новостей
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 338 тысяч Турция 00:38
В результате армянского артобстрела Агдама ранен еще один человек Нагорно-карабахский конфликт 00:16
Армянские военнослужащие обратились в бегство, оставив некоторые позиции на Ходжавендском направлении фронта (ВИДЕО) Политика 00:07
Сегодня в Азербайджане отмечают День Государственного флага Политика 00:01
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 115 Турция 8 ноября 23:08
Глава минфина Турции подал в отставку Турция 8 ноября 22:24
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн человек В мире 8 ноября 22:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: После стольких лет боли, тоски, трагических событий восстанавливается историческая справедливость! (ФОТО) Политика 8 ноября 21:33
Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи поздравил азербайджанский народ с освобождением города Шуша Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 21:28
Пакистан поддерживает руководство Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 21:27
Сложно объяснить, что сейчас творится у нас на душе - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов Социум 8 ноября 21:20
Азербайджанская армия полностью контролирует Шушу - минобороны Азербайджана Политика 8 ноября 21:20
Взятие города Шуша имеет очень важное геостратегическое значение - грузинский эксперт Политика 8 ноября 21:10
Освобождение города Шуша – это большое счастье и национальный праздник - Юлий Гусман из США Политика 8 ноября 20:56
Это сладкое слово – СВОБОДА! Политика 8 ноября 20:29
Обращение МВД Азербайджана к гражданам страны Общество 8 ноября 20:20
Освобождение города Шуша - историческое событие для азербайджанцев всего мира - Омар Эльдаров Социум 8 ноября 20:12
Армения несет большие потери на Ходжавендском направлении фронта - минобороны Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 19:30
Безмерная благодарность Победоносному Верховному Главнокомандующему за великий дар нашему народу - освобождение города Шуша - Хикмет Гаджиев Политика 8 ноября 19:24
Пашинян уволил главу Службы национальной безопасности Армении Политика 8 ноября 19:23
Культурный центр СГБ Азербайджана подготовил музыкальную видео композицию, посвященную Дню Государственного флага(ВИДЕО) Политика 8 ноября 19:22
Азербайджанская армия наращивает своё превосходство на Ходжавендском направлении фронта Политика 8 ноября 19:19
ВС Армении подвергают обстрелу населенные пункты Тертерского и Агдамского районов Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 19:16
Сердечно поздравляю мой дорогой народ с освобождением города Шуша - спикер Милли Меджлиса Политика 8 ноября 19:16
Справедливость восторжествовала с освобождением города Шуша - иранский депутат Политика 8 ноября 19:15
День освобождения города Шуша очень важен для истории Азербайджана - член сената Пакистана Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 19:12
Здравствуй, Шуша! Мы все очень долго ждали этого дня! - АзИз Политика 8 ноября 19:02
Освобождение города Шуша подарило счастье азербайджанцам всего мира – солист Большого театра России Эльчин Азизов Социум 8 ноября 18:48
Глава Минздрава Франции заявил о замедлении распространения COVID-19 на территории страны Европа 8 ноября 18:48
Спустя 28 лет я увижу "Джыдыр дюзю" и Верхнюю мечеть Гевхар-Аги, вдохну аромат Хары-бюльбюль – жительница города Шуша Нурида Курбанова Социум 8 ноября 18:48
Очень жалею о том, что не принимал личного участия с оружием в руках в боях за освобождение Шуши - Натиг Расулзаде Социум 8 ноября 18:17
Байден увеличил отрыв от Трампа на 10 тыс. голосов в Джорджии США 8 ноября 18:06
На Ходжавендском направлении фронта уничтожены высокопоставленные должностные лица ВС Армении (ВИДЕО) Политика 8 ноября 18:05
Президент Ильхам Алиев: Не будь у нас экономической мощи, одержать эту Победу было бы невозможно Политика 8 ноября 18:02
В Азербайджане выявлено 1 663 случая инфицирования COVID-19, вылечились 859 человек Общество 8 ноября 18:02
Президент Ильхам Алиев: Еще раз склоняю сегодня голову перед памятью наших шехидов Политика 8 ноября 18:00
Президент Ильхам Алиев: Непобедимая армия – это Азербайджанская армия! Она демонстрирует это на поле боя Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 17:59
Президент Ильхам Алиев: Наши земли освобождают лишь азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры. Слава нашим солдатам! Политика 8 ноября 17:57
Президент Ильхам Алиев: Каждая страна имеет право на самооборону. Такое право нам предоставляет Устав ООН Политика 8 ноября 17:55
Освобожденное от оккупации село Цакури Ходжавендского района(ВИДЕО) Политика 8 ноября 17:54
Президент Ильхам Алиев: Наши транснациональные проекты создали в регионе совершенно новую картину Политика 8 ноября 17:46
Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что Карабах – исконная азербайджанская земля Политика 8 ноября 17:45
Президент Ильхам Алиев: Я являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца Политика 8 ноября 17:45
В результате армянского артобстрела Агдама ранен один человек Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 17:40
Младенцы, вынесенные когда-то из Карабаха на руках матерей, вернулись солдатами на танках(ВИДЕО) Политика 8 ноября 17:31
Освобождение Шуши - важнейшая военная победа в истории Азербайджана - Мэтью Брайза Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 17:25
Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя Политика 8 ноября 17:21
Президент Ильхам Алиев: Спустя 28 лет в Шуше вновь будет раздаваться азан Политика 8 ноября 17:20
Президент Ильхам Алиев: 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана Политика 8 ноября 17:20
Освобождение Шуши от оккупации - это исторический день - посол Азербайджана во Франции Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 17:14
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД и министра национальной обороны Турции (ФОТО) Политика 8 ноября 17:05
Восстановление контроля над Шушой – стратегический перелом войны, армянская армия дальше не имеет никаких перспектив -Игорь Коротченко Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 16:52
Переполненные счастьем люди празднуют освобождение города Шуша - радость победы в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Политика 8 ноября 16:41
Видеокадры из освобожденного села Баласолтанлы Губадлинского района (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 16:19
Сыновья азербайджанского народа восстанавливают закон и справедливость - ливанский историк Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 16:17
Под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша армия переписывает историю Азербайджана - депутат Политика 8 ноября 16:05
Снимки города Шуша со спутника Azersky(ФОТО) Общество 8 ноября 15:50
Армия Азербайджана во главе с Президентом Ильхамом Алиевым - гарант стабильности в Нагорном Карабахе – Администрация Президента Турции Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 15:47
В день освобождения города Шуша в соцсетях стартовал мировой флешмоб более 50 млн. азербайджанцев (ВИДЕО) Социум 8 ноября 15:41
Поздравляю Азербайджан с освобождением города Шуша - Эрдоган Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 15:25
Азербайджан уверенными шагами движется к полной победе над оккупантом - Хусейн Алтыналан Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 15:12
Поздравляем с освобождением от оккупации колыбели азербайджанской культуры - города Шуша! - посольство Турции Политика 8 ноября 14:59
Гянджа празднует освобождение Шуши от армянской оккупации (ФОТО/ВИДЕО) Общество 8 ноября 14:51
Освобождение города Шуша от армянской оккупации означает обеспечение безопасности всего региона Южного Кавказа - Питер Тейс Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 14:45
Поздравляем героический народ Азербайджана с освобождением Шуши! - минобороны Турции Политика 8 ноября 14:39
Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева армия Азербайджана дает достойный ответ оккупантам – правительство Турции Турция 8 ноября 14:33
С освобождением города Шуша от оккупации! - Мевлют Чавушоглу Политика 8 ноября 14:18
Азербайджанский народ отмечает освобождение города Шуша от армянской оккупации (ФОТО/ВИДЕО) Общество 8 ноября 14:00
Шуша освобождена, Азербайджан в шаге от полной победы – Сергей Марков Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 13:57
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла Общество 8 ноября 12:53
Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Ты свободна, родная Шуша! Политика 8 ноября 12:51
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу Политика 8 ноября 12:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны (ФОТО) Политика 8 ноября 12:46
Ханкенди покидают последние оставшиеся там армяне (ВИДЕО) Политика 8 ноября 12:32
Казахстанские ученые разработали комплекс средств для борьбы с моракселлёзом КРС Бизнес 8 ноября 12:29
Зампредседателя правящей партии Турции посетит Азербайджан Политика 8 ноября 11:30
Названа статистика инфицирования COVID-19 по районам Баку Общество 8 ноября 11:23
Опубликована статистика заражения коронавирусом по Азербайджану Общество 8 ноября 11:07
Башню Чамлыджа в Стамбуле подсветили цветами флагов Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 8 ноября 11:01
Реализация новых инвестиционных проектов продолжается в Акмолинской области Казахстана Бизнес 8 ноября 10:53
Узбекские инвесторы заинтересованы в увеличении капитала в Турции Турция 8 ноября 10:46
ВС Армении подвергли обстрелу Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы - минобороны Азербайджана Политика 8 ноября 09:10
Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 08:43
"Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" в бундеслиге, одержав десятую победу подряд Спорт 8 ноября 08:34
Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 08:21
Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте Нагорно-карабахский конфликт 8 ноября 08:18
Аргентина приобрела 22 млн доз вакцины против COVID-19 от AstraZeneca Другие страны 8 ноября 08:13
Страховые компании Азербайджана расширяют возможности использования рыночного потенциала Финансы 8 ноября 08:00
Харрис считает, что Байден сможет исцелить и объединить Америку США 8 ноября 07:52
Свыше 700 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 8 ноября 07:30
Объем экспорта Ирана в соседние страны составил $14 млрд Экономика 8 ноября 07:15
Мы выходим на пик распространения респираторных вирусов - Гамкрелидзе Грузия 8 ноября 07:00
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали у берегов Соломоновых островов Другие страны 8 ноября 06:42
Байден пообещал, что вернет США уважение в мире США 8 ноября 06:08
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 336 тысяч Турция 8 ноября 05:29
AİX участвует в развитии сегмента горнорудных компаний Казахстана Бизнес 8 ноября 05:00
Fox: cемья Трампа призывает его не признавать поражение на выборах президента США 8 ноября 04:34
Штаб Трампа подал иск в связи с незасчитанными голосами в Аризоне США 8 ноября 04:09
Сторонники Трампа протестуют после прогнозов о победе Байдена на выборах США 8 ноября 03:31
Спецпредставитель США посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ для обсуждения Ирана США 8 ноября 03:07
Все новости