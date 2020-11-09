Турция и Россия могут создать совместную рабочую группу для решения нагорно-карабахского конфликта – СМИ

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия могут создать совместную рабочую группу для решения нагорно-карабахского конфликта, передает в понедельник Trend со ссылкой на CNN Türk.

Согласно информации, данная рабочая группа будет вне формата Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.