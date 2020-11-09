Скоро присоединюсь к онлайн-заседаниям ПАСЕ из Шуши и Ханкенди! - глава Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Турал Гянджалиев выразил намерение принять участие в онлайн-заседании ПАСЕ из Шуши и Ханкенди.

Об этом Trend передает в понедельник со ссылкой на публикацию на странице в Twitter Гянджалиева.

«Выступил на заседании иммиграционного комитета ПАСЕ и рассказал о гуманитарных последствиях, вызванных армянской агрессией и оккупацией [территорий Азербайджана]. Скоро я присоединюсь к онлайн-заседаниям ПАСЕ из Шуши и Ханкенди! Оттуда я в деталях расскажу о текущей ситуации», - пишет он.