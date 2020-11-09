Ошибочно мнение, что на территории Нагорного Карабаха на протяжении многих столетий жили армяне – армянская община

БАКУ/Trend/ - Карабахские армяне всегда жили и будут жить мирно с азербайджанцами в составе Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на km.ru, об этом говорится в заявлении представителей армянской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана.

«Нужно всем понять, что Азербайджан меняет конфигурацию взаимоотношений в регионе от вражды к сотрудничеству», - говорится в заявлении.

Они также призвали ученых и историков мирового сообщества присоединиться к исследованию истории коренных народов Нагорного Карабаха.

«Мы обращаемся к мировому сообществу ученых, историков, исследователей и просим провести объективное исследование происхождения исторических памятников в Нагорном Карабахе, а также его коренного населения. Ошибочно мнение, что на территории Нагорного Карабаха на протяжении многих столетий жили армяне (гайканского происхождения). На территории Нагорного Карабаха жили представители разных этносов. С Арменией их связывала только церковь, так как Албанская церковь была упразднена в начале 19 века, и ее место заняла Армянская, поскольку в Карабах были переселены армяне из Персии и Турции численностью, которая многократно превышала численность местных армян. Так было создано большинство армянского населения над азербайджанским, на которое так любят ссылаться сепаратисты», - отмечается в тексте заявления.

«На протяжении многих лет, на наш взгляд, такие народности, как тюрки - христиане, кипчаки, удины, ираноязычные и др., проживавшие в Нагорном Карабахе, ошибочно представлялись как армяне (гайканского происхождения). Также и часть исторических памятников, церквей, монастырей Кавказской Албании (Арана) представлялись, как армянские», - говорится в документе.

Вместе с этим они отметили, что близки как духовно, так и родственно с карабахскими азербайджанцами. При этом они подчеркнули, что в Армении карабахских армян называли «шортвац» (перевертыши).

(Редактор: Наталья Кочнева)