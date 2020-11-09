Песков: РФ продолжает прилагать усилия для политико-дипломатического решения в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Россия прилагает все возможные усилия для политико-дипломатического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона по-прежнему прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами", - сказал представитель Кремля.