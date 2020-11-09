Освобождение города Шуша от оккупации означает, что конец войны близок – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Освобождение города Шуша от оккупации означает, что конец войны близок.

Об этом в воскресенье сказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов.

Российский политолог называет освобождение Азербайджаном города Шуша - крайне значимым событием.

"Для азербайджанцев Шуша важный город с моральной точки зрения. Его освобождение означает, что конец войны близок. А также то, что Азербайджан восстановит свой суверенитет и не пойдёт на невыгодные для себя компромиссы", - подчеркнул российский политолог.

Андрей Иванов также отметил, что после этого Пашинян будет вести армянскую армию к полному краху.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)