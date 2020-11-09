Освобождение города Шуша подтвердило, что надежды армянской стороны удержать оккупированные территории терпят крах - Константин Грищенко

БАКУ /Trend/ - Освобождение исторического центра Нагорного Карабаха - города Шуша, убедительно подтвердило, что надежды армянской стороны бесконечно удержать силой оккупированные территории терпят крах.

Об этом в понедельник Trend сказал бывший премьер-министр и бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

По его словам, дальнейшее развитие конфликта возможно по двум сценариям: либо Азербайджан продолжит освобождать все свои международно признанные земли военным путем, либо Ереван срочно заявит о готовности прекратить кровопролитие и начать переговоры по мирному выводу своих войск с удерживаемых территорий.

«Очевидно, что второй вариант предпочтителен для всех и, прежде всего, для Армении», - сказал он.

Только в этом случае, отметил Грищенко, возможно скорое прекращение войны и установление прочного мира в регионе.

(Редактор: Наталья Кочнева)