Россия не собирается вмешиваться в карабахский конфликт - Захарова
Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Захарова подчеркнула, что, по мнению России, силового решения конфликта в Карабахе не существует - здесь ее позиция отличается от турецкой. Отмечается, что Москва намеревается использовать все имеющиеся в ее распоряжении возможности для урегулирования конфликта.
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