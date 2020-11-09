Россия не собирается вмешиваться в карабахский конфликт - Захарова

Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Захарова подчеркнула, что, по мнению России, силового решения конфликта в Карабахе не существует - здесь ее позиция отличается от турецкой. Отмечается, что Москва намеревается использовать все имеющиеся в ее распоряжении возможности для урегулирования конфликта.