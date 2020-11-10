Российские миротворцы на пути в Карабах (ВИДЕО)

Российские миротворцы, которые отправятся в Нагорный Карабах, начали погрузку в военно-транспортные самолеты на аэродроме Ульяновск-Восточный.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Первые подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме сосредоточена группировка военно-транспортных самолетов Ил-76", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что миротворцы "приступили к погрузке техники и вооружения в самолеты военно-транспортной авиации".