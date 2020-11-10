Начинается вывод армянских войск из Карабаха

Россия с 07:00 по бакинскому времени начинает разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с заявлением Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - сказали в военном ведомстве.