Армия говорила, что нужно остановиться - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Соглашение по Карабаху было подписано по рекомендации армии.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в прямом эфире в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", - сказал он.