Заявление по Карабаху распространят на международных площадках - Захарова

БАКУ/Trend/ - Заявление по Карабаху трех лидеров будет в ближайшее время опубликовано и распространено на международных площадках, заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Турция поддерживает заявление по Карабаху лидеров РФ, Азербайджана и Армении, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лавров и Чавушоглу во вторник обсудили дальнейшие шаги по ситуации в Нагорном Карабахе.