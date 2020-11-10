Армения, подписав трёхстороннее заявление, признала, что Карабах – это Азербайджан - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Подписанное трёхстороннее заявление – это документ, который на глобальном уровне сообщает всем без исключения, кому принадлежат земли, которые в течение десятилетий находились под оккупацией Армении. Теперь и Армения, подписав этот документ, признала, что Карабах – это Азербайджан.

Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Ниязова отметила, что Азербайджан - самостоятельное, независимое государство, обладающее военной и экономической мощью.

"Это показали и события последних недель, когда Турция, Израиль, Пакистан однозначно выступили на стороне Азербайджана, а Россия заявила со всей определенностью, что Карабах – это внутреннее дело Азербайджана.

При этом, не ожидая поддержки извне, Азербайджан с самого начала рассчитывал на собственные силы и принимал политические решения, исходя, прежде всего, из собственных интересов и перспектив", - сказала она.

Азербайджан доказал, что у страны достаточно ресурсов, а у народа мотивации, чтобы самостоятельно решить свою внутреннюю проблему, и что политическое руководство государства не бросает слов на ветер", - подчеркнула Галина Ниязова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)