Освобождение города Шуша ВС Азербайджана стало кульминационным моментом в ходе боев в Нагорном Карабахе - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Освобождение города Шуша ВС Азербайджана стало кульминационным моментом в ходе боев в Нагорном Карабахе.

Об этом во вторник Trend сказал российский политический обозреватель и редактор Службы расследований Межгосударственного общественно-политического тележурнала «Мировое сообщество» Денис Коркодинов.

«Этот переломный момент стал пятном на репутации Никола Пашиняна, который наверняка будет свергнут в ближайшие дни. И это славная победа Азербайджана», - сказал Коркодинов.

По словам Коркодинова, с военно-политической, географической и символической точек зрения, Шуша имеет стратегическое значение, поскольку она дала возможность азербайджанской армии начать подготовку к операции по освобождению Ханкенди.

Между тем, отметил Коркодинов, с первого дня военных действий было очевидно, что промежуточным итогом контрнаступления Армии Азербайджана является именно освобождение города-крепости, потерянного в результате операции "Свадьба в горах". В этом смысле освобождение города Шуша было "делом чести" для Баку.

(Редактор: Наталья Кочнева)