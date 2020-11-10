Вице-президент Турции приветствовал соглашение по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Вице- президент Турции Фуат Октай приветствовал соглашение по Карабаху, положившее конец армянской оккупации земель Азербайджана, пишет во вторник Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

«Отныне Карабах – это Азербайджан! Мы со всей уверенностью заявляли об этом в один голос. Дорогой Азербайджан, пусть твоя радость всегда будет нашим восторгом!» - написал Октай на своей странице в соцсетях.