Азербайджанская армия, единодушно поддержанная всем народом, сражалась с самоотверженностью и добилась поставленной цели! - Герман Захарьяев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня азербайджанский народ имеет полное основание праздновать победу: подписанный договор возвращает исконные азербайджанские земли.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравлении Президента Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева азербайджанскому народу.

«Я, разумеется, внимательно следил за событиями театра боевых действий, и у меня не было сомнений в победе азербайджанской армии: при том патриотическом воодушевлении, которое охватило всю нацию, иного исхода и быть не могло, принимая во внимание готовность к самопожертвованию всего азербайджанского народа.

Азербайджанская армия, единодушно поддержанная всем народом, сражалась с самоотверженностью и добилась поставленной цели!

К сожалению, не обошлось без жертв. Ничто не сможет компенсировать горе близких, но, по крайней мере, семьи, лишившиеся кормильцев, будут, я уверен, достойно вознаграждены, получат общенациональные почет и уважение.

Все люди доброй воли хотят, чтобы на Южном Кавказе, наконец-то, воцарился прочный мир. Думаю, так оно и будет - благодаря посредничеству Москвы и тому, что Россия стала гарантом стабильности в регионе. Перед Азербайджаном раскрываются теперь грандиозные перспективы в плане роста национальной экономики, ведь раньше значительная часть национального дохода вынужденно тратилась на оборону. Теперь эти средства будут направлены в производительные отрасли экономики, что позволит республике стать центром стабильности и экономического процветания. Уверен, азербайджанский народ это заслужил.

9 ноября в Азербайджане отмечается день Государственного флага. Этот флаг развевается высоко и гордо, и отныне его будут узнавать во всем мире!

Поздравляю азербайджанский народ с возвращением исторических земель, с завершением на почётных условиях многолетнего конфликта и желаю, чтобы матери больше не оплакивали своих сыновей, в регионе воцарились мир и стабильность на вечные времена», - говорится в поздравлении.

(Редактор: Наталья Кочнева)