Довольно трудно рассматривать дипломатические шаги Франции как нейтральные - политический аналитик
БАКУ /Trend/ - Предвзятость Франции в вопросе нагорно-карабахского конфликта давно стала очевидна благодаря лишь нескольким заявлениям президента Эмманюэля Макрона.
Об этом во вторник Trend сказал аналитик по вопросам внешней политики Турции и России, политический аналитик Басель Хадж Джасем.
Франция является одной из стран-председателей Минской группы ОБСЕ, однако, как отметил Джасем, довольно трудно рассматривать дипломатические шаги Франции как нейтральные в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта, из-за сильного влияния армянского лобби в этой стране.
По его словам, затруднения также вызваны тем фактом, что Макрон предпринимал попытки использовать данный конфликт для укрепления позиций своей страны в Евросоюзе.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)
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