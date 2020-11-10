В Евросоюзе приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе
Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и анализирует его последствия. Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Мы призывали к этому с начала боевых действий. Сейчас мы анализируем последствия войны и текущую ситуацию в регионе, после чего распространим отдельное заявление", - сказал он.
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