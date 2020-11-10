Полный вывод фашистских ВС Армении с суверенной территории Азербайджана является важнейшим событием для обеспечения мира и стабильности - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Полный вывод фашистских вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана является важнейшим событием для обеспечения мира и стабильности в истории Европы со времен окончания Второй мировой войны.

Об этом сказал Trend во вторник американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

Он отметил, что сегодня справедливость, свобода и права человека выполняются на благо народа Азербайджана.

По его словам , заявление, подписанное между Россией, Азербайджаном и Арменией, является важной вехой в истории народа Азербайджана.

По его мнению, это также первая реальная политическая попытка за почти тридцать лет оказать давление на руководителей армянского правительства с целью заставить их соблюдать нормы международного права и Всеобщую декларацию прав человека.

«Я искренне рад видеть такое историческое достижение президента Азербайджана. Кроме того, замечательно быть свидетелем поразительных результатов внешней политики Азербайджана», - сказал он.

(Редактор: Наталья Кочнева)