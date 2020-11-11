Cправедливая победа Азербайджана придаст новый импульс прочным отношениям внутри Тюркского совета - Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев поздравил азербайджанский народ с историческим достижением освобождения оккупированных территорий и восстановления суверенитета над ними в соответствии с нормами и принципами международного права и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Амреева.

Согласно тексту заявления, Багдад Амреев приветствовал Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации о полном прекращении огня и прекращении всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, начиная с 10 ноября 2020 года.

В своем заявлении Амреев подчеркнул важность этого соглашения, которое отвечает интересам народов в преодолении последствий конфликта, возвращении временно перемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана.



Данное соглашение также важно с точки зрения разблокировки всех транспортных коммуникаций и создания основных условий для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона и установления на Южном Кавказе долгосрочного мира и процветания.

Генеральный секретарь подчеркнул, что эта справедливая победа Азербайджана придаст новый импульс прочным отношениям внутри Тюркского совета, что приведет к дальнейшим интеграционным процессам и единству в тюркском мире.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)