БАКУ/Trend/ - По инициативе почетного консульства Азербайджана в Баден-Вюртемберге в германском городе Штутгарт состоялась акция в поддержку Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Наши соотечественники организовали на центральной площади Штутгарта флешмоб в поддержку Азербайджанского государства и армии, в знак протеста против террористических актов, совершенных оккупационной армянской армией. В ходе акции были подняты плакаты, демонстрирующие террористические действия армян, на черной ткани выложены слова “Гянджа” и “Барда”, к которым возложены цветы.

На мероприятии, на котором развевались флаги Азербайджана, участники скандировали такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Помолись за Гянджу”, “Остановите армянскую агрессию” и др.

(Редактор: Наталья Кочнева)