Шизофринические заявления Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения", обрекли его народ на полный провал

БАКУ /Trend/ - Шизофринические заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения", обрекли его народ на полный провал.

Об этом сказал Trend Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

"Эту войну спровоцировала сама Армения, а именно, Пашинян. Приход к власти Пашиняна, я бы даже не назал его политиком - скорее агентом Сороса, еще более усугубил переговорный процесс. Я сомневаюсь в том, что он до конца осознал для себя нынешнее положение дел. Подобное руководство всегда будет вести к катастрофе свой народ. Никол Пашинян - не человек своего слова, об этом свидетельствует режим прекращения огня, нарушенный им сразу же через несколько минут после его подписания", - отмечает председатель.

По словам Бабаева, кроме поражения на поле боя, сегодня Армения переживает глубокий экономический кризис, растет число заболевания коронавируом.

"Пашинян не обладает дальновидностью и осознанно ведет свой народ в пропасть. Его приход к власти - сам факт геноцида для армянского народа. Сегодня Армения переживает сильный политический кризис, в партиях отсутствует единство. Теперь к бедам прибавятся и армянские беженцы", - говорит Али Бабаев.

По его словам, Азербайджан за 44 дня выполнил то, что за 30 лет не могли осуществить ни Минская группа ОБСЕ, ни резолюции Генеральной Асамблеи ООН.

"Азербайджанцы Грузии очень радовались, когда лидеры трех стран подписали соглашение о завершение войны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев переписал всю историю. Удивительно, что до сих пор мировое сообщество осознанно закрывало глаза на вандализм армян", - отмечает Бабаев.

Крупнейшие мировые державы не смогли выполнить то, что Азербайджан сделал в одиночку, говорит эксперт.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)