30-летняя оккупация азербайджанских земель завершена - Девлет Бахчели

БАКУ /Trend/ - 30-летние страдания азербайджанского народа закончились. Азербайджан освободил от армянской оккупации свои земли.

Об этом сказал лидер Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели, сообщает в среду Trend.

"Армения, согласно трехсторонней договоренности, вернет Азербайджану остальные оккупированные территории, здесь будут размещены российские и турецкие миротворцы. Азербайджан обеспечит безопасное движение по Лачынскому коридору, а западные регионы Азербайджана будут связаны с Нахчываном транспортным коридором. Карабах - азербайджанская земля, Карабах освобожден. Карабах - это Азербайджан!" - сказал он.

(Текст: Кямаля Сеидова)