Шойгу вновь обсудил с турецким коллегой урегулирование нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел вторые за сутки телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стороны обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, Шойгу обсудил с турецким коллегой "урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

Накануне он уже созванивался с Акаром. Тогда стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также в Сирии.