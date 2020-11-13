За 44 дня военных операций азербайджанская армия смыла 30-летнее пятно оккупации – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - За 44 дня военных действий азербайджанская армия достигла больших успехов, применив профессиональную военную тактику в боях.

Об этом сказал Trend военный эксперт Руслан Имангулиев.

По его словам, в результате успешных операций, проведенных за эти дни, азербайджанская армия полностью освободила многие оккупированные города и села, а в ряде районов – села и стратегические высоты: «ВС Азербайджана освободили от оккупации Джебраильский, Зангиланский, Физулинский и Губадлинский районы, ряд сел и высот в Лачинском районе, многие села и высоты в Ходжавендском районе, город Шуша, несколько сел и высот Ходжалы, выполнив возложенный на них долг. В целом, операции прошли успешно в 9 из 10 административных районов, поэтому ВС Армении согласились отступить из других оккупированных районов. Армения согласилась с условиями Азербайджана, и по графику освободит другие оккупированные территории Азербайджана. Оставшиеся войска противной стороны будут выведены миротворцами. После освобождения оккупированных территорий, Азербайджан начнет осуществлять на них инфраструктурные проекты. В связи с этим, глава государства подписал соответствующие распоряжения, указы, дал поручения».

Военный эксперт добавил, что успешными операциями ВС Азербайджана смыли 30-летнее пятно оккупации над Азербайджаном: «На государственной границе Азербайджана обеспечена безопасность. Благодаря единству Верховного Главнокомандующего и азербайджанской армии, Азербайджан впервые за 200 лет освободил оккупированные территории. Это победа, которая не обсуждается. Это блестящая победа Азербайджанского государства, азербайджанского народа и азербайджанской армии, объединившихся в железный кулак в этой освободительной войне».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)