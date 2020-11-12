В Анкаре будет создан парк "Свободу Карабаху" - мэр Мансур Яваш в проекте телемоста "Баку-Стамбул" АМИ Trend (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре в честь славной победы Азербайджана в Отечественной войне будет создан парк «Свободу Карабаху».

Об этом в ходе телемоста «Баку-Стамбул», являющегося проектом АМИ Trend, сказал мэр Анкары Мансур Яваш.

Он отметил, что в парке будет увековечена память сынов Азербайджана, геройски погибших на фронтах Отечественной войны.

Также Яваш сказал, что будет реконструирован существующий в Анкаре проспект Азербайджана.

Мэр Анкары добавил, что с самого начала Отечественной войны Азербайджана на крепости в Анкаре и здании мэрии развевались флаги Азербайджана и Турции.

"Нагорно-карабахская проблема всегда оставалась на повестке дня в Турции. Турция всегда придавала большое значение тому, что происходит в братском Азербайджане", - сказал он.

Яваш добавил, что в ближайшее время намеревается посетить Азербайджан: «Слава Всевышнему, что азербайджанские земли освобождены от оккупации. Мы видим нынешнюю ситуацию, в которой находятся армяне, кичившиеся своей "сильной армией". Мы с большой радостью следили за победами Азербайджана. Поздравляем братский Азербайджан!».

(Текст: Кямаля Сеидова)