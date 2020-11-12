Иллюзии о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц назад, не должно было быть – Лавров
БАКУ/Trend/ -Иллюзии о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц, полутора назад, не должно было быть.
Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.
Ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые многие году лежат на столе, предложенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ и открывали, я считаю, идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировать без какого-либо кровопролития и ущерба для безопасности кого-то бы не было в этом регионе, добавил он.
Лента новостей
Иллюзии о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц назад, не должно было быть – Лавров
Я убежден, что целостность трехстороннего заявления по карабахскому конфликту будет сохранена – Лавров
Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху- Минобороны
В освобожденной от армянской оккупации Шуше приступает к работе отдел полиции, создается комендатура
На странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня Конституции (ФОТО)
С открытием наземного транспортного коридора в Нахчыван пассажироперевозки могут увеличиться втрое– Госслужба Азербайджана
Предвзятое заявление главы МИД Канады в связи с прекращением военных операций между Арменией и Азербайджаном вызывает сожаление – МИД
Дочь Муслима Магомаева о победе Азербайджана над Арменией: Var ol, qanadlan, ey Azərbaycan! Var ol qəhrəman, sən, Azərbaycan! (ВИДЕО)
В Анкаре будет создан парк "Свободу Карабаху" - мэр Мансур Яваш в проекте телемоста "Баку-Стамбул" АМИ Trend (ВИДЕО)
Подписание трехстороннего заявления о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта выгодно всем сторонам - глава МИД Турции
Турция и Россия будут совместно работать в миротворческом центре по контролю за прекращением огня в зоне карабахского конфликта – Мевлют Чавушоглу
Французские власти должны воздерживаться от манипулирования хорошо известными историческими фактами - Питер Тейс
ОИС выразила глубокую озабоченность в связи с уничтожением исламских исторических святынь армянами в Нагорном Карабахе
Подписанное трехстороннее заявление - историческая победа Азербайджана и капитуляция Армении - депутат
Российско-турецкий мониторинговый центр позволит надежно контролировать прекращение огня в Карабахе - Шойгу
Называя город Шуша, как армянские террористы - "Шуши", Франция нарушает международное право - политолог
Президент Ильхам Алиев: В достижении этой победы очень большую роль сыграла политическая и моральная поддержка Турции
Незаконным археологическим раскопкам в Азыхской пещере должна быть дана правовая оценка - минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Будут предприняты особые шаги по обеспечению работой наших военнослужащих, проявивших героизм, получивших ранение
Президент Ильхам Алиев: Семьи людей, ставших шехидами во время Второй Карабахской войны, будут обеспечены квартирами, домами