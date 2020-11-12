Иллюзии о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц назад, не должно было быть – Лавров

БАКУ/Trend/ -Иллюзии о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц, полутора назад, не должно было быть.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые многие году лежат на столе, предложенные сопредседателями Минской группы ОБСЕ и открывали, я считаю, идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировать без какого-либо кровопролития и ущерба для безопасности кого-то бы не было в этом регионе, добавил он.