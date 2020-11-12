Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указ подписан в соответствии с постановлением Совета Федерации №355 об использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны и в целях сохранения режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе.

Согласно указу, в Нагорный Карабах будет направлено воинское формирование ВС РФ численностью до 1 960 военнослужащих сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды, в случае если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей. Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорно-карабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Президент России также поручил Минобороны не реже двух раз в год производить ротацию российских миротворцев в Карабахе.