Вопрос присутствия иностранных боевиков в Нагорном Карабахе будет решен – МИД России

БАКУ /Trend/ - Вопрос присутствия иностранных боевиков в Нагорном Карабахе будет решен.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

«Боевики, которых перебрасывали в Нагорный Карабах, не исчезли и не испарились. Это конкретная информация, которая была основана на имеющихся фактах, они были подтверждены не только российской стороной, но мы о них сказали, как только нам стало известно. Мы исходим из того, что этот вопрос будет решен. И к его решению должны приложить усилия все стороны, заинтересованные в мире в этом регионе. С нашей стороны этим занимаются военные эксперты. Но думаю, что данный вопрос все-таки требует в большей степени конкретной работы специалистов и затем отчета об итогах, а не наоборот», - сказала она.