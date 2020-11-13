Мы предприняли две неудачные попытки по возвращению города Шуша - Пашинян
БАКУ /Trend/ - Мы два раза попытались вернуть Шушу, однако обе попытки закончились неудачей.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению этой страны.
По его словам, существует много мифов в связи с потерей города Шуша.
"Например, когда я узнал о потере города Шуша, мне сказали, что 50 наших бойцов все еще там. Я попросил установить связь с человеком, который предоставил информацию, однако оказалось, что он находится не в Шуше, а в Ханкенди", - сказал он.
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